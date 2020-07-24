24.07.2020, 07:00

32 туриста отправились на Аэгна и застряли на острове из-за отмены обратного рейса в связи с плохой погодой

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Aegna saarel
Aegna saarelFoto: Ilmar Saabas

Вчера в 10 часов утра паром AS Kihnu Veeteed доставил пассажиров на Аэгна. В основном это были туристы, которые по прибытии сразу же пошли изучать остров. Но какого же было их удивление, когда позже они узнали, что все вечерние рейсы обратно на материк отменены из-за сильного ветра. Помощь застрявшим туристам в итоге оказала организация MTÜ Tallinna Veespordi Klubi, по словам руководителя которой, с такой проблемой они сталкиваются уже более десяти лет.

“Знаете, этой проблеме уже лет десять. Мы организуем экстренные рейсы около 20 раз в год”, — рассказывает руководить MTÜ Tallinna Veespordi Klubi Элинор Киммель, добавляя, что помимо плохой погоды им частенько приходится вызволять туристов с острова и из-за плохо организованного регулярного сообщения. “В прошлом году на каждый рейс бесплатно могли попасть 10 человек, предъявив зеленую карту таллиннца. Так, например, 10 человек отправлялись с материка на остров утром и 10 человек — днем. А потом оказывалось, что на обратный вечерний рейс свободные места есть только для 10 человек. А что делать остальным?“ — возмущается Элинор Киммель. По ее словам, в прошлом году такая ситуация повторялась почти каждую субботу и воскресенье. “Даже на самом последнем рейсе в сентябре прошлого года не хватило мест для всех. Получалось, что те, кто не помещался на пароме, должны были остаться на острове до мая и ждать открытия навигации?“ — задает она риторический вопрос.

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Член правления AS Kihnu Veeteed Андрес Лаасма уверяет, что в этом году было отменено только два рейса. “Тот, кто рассказывает о 20 отмененных рейсах - очень эмоциональный человек”, — заявляет он. Но на вопрос, сколько все-таки поездок было аннулировано в прошлом или позапрошлом годах, он так и не ответил. “Я не могу спекулировать на эту тему, я могу узнать и завтра сказать точное количество. Но “20 отмененных рейсов“ — это чье-то эмоциональное высказывание”, — настаивает он.

"Это не пакетные туры отдыха"

Как объясняет Андрес Лаасма, туристы, отправляющиеся на небольшие эстонские острова, вполне осознают, что могут застрять там на день или даже больше. “Это линейный рейс, а все такие рейсы проходят строго по графику. Если поездку отменяют из-за шторма или шквалистого ветра, то движение будет восстановлено сразу же, как только позволят погодные условия. Это же не пакетные туры отдыха”, — говорит он. Но что делать в таком случае человеку, который застрял на острове, но, например, остро нуждается в медицинской помощи? “Для этого в Эстонии есть служба спасения, скорая помощь и вертолеты. Перевозчик за это не отвечает. Море очень непредсказуемо, поэтому отмена рейсов — дело обычное. Такое было, есть и будет. Стоит понимать разницу между пакетным туром и линейным рейсом”, — добавил Андрес Лаасма.

Как рассказала Элинор Киммель, в этом году город будет оплачивать экстренные рейсы организации. Но несмотря на это, такие ситуации сбивают планы сотрудников компании, ведь заранее никто не может узнать, когда понадобится помощь, а когда можно будет заняться своими делами. Проработавшая 16 лет в организации MTÜ Tallinna Veespordi Klubi Элинор Киммель говорит, что не понимает, почему перевозка людей на остров организована таким образом, что не предусмотрены случаи чрезвычайных ситуаций. “Мы неоднократно поднимали эту тему во время встреч с представителями города. Но люди в мэрии поменялись и про проблему забыли. Вчера я была очень зла и даже связалась с Таллиннским департаментом транспорта”, — рассказывает она.

Вчера компания MTÜ Tallinna Veespordi Klubi благополучно на 4 катерах вывезла всех 32 человек, застрявших на Аэгна из-за плохой погоды и отмены паромного сообщения.

“Надеюсь, все наладится, и город найдет решение для этой проблемы”, — сказала Элинор.

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