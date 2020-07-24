32 туриста отправились на Аэгна и застряли на острове из-за отмены обратного рейса в связи с плохой погодой

Член правления AS Kihnu Veeteed Андрес Лаасма уверяет, что в этом году было отменено только два рейса. “Тот, кто рассказывает о 20 отмененных рейсах - очень эмоциональный человек”, — заявляет он. Но на вопрос, сколько все-таки поездок было аннулировано в прошлом или позапрошлом годах, он так и не ответил. “Я не могу спекулировать на эту тему, я могу узнать и завтра сказать точное количество. Но “20 отмененных рейсов“ — это чье-то эмоциональное высказывание”, — настаивает он.

"Это не пакетные туры отдыха"



Как объясняет Андрес Лаасма, туристы, отправляющиеся на небольшие эстонские острова, вполне осознают, что могут застрять там на день или даже больше. “Это линейный рейс, а все такие рейсы проходят строго по графику. Если поездку отменяют из-за шторма или шквалистого ветра, то движение будет восстановлено сразу же, как только позволят погодные условия. Это же не пакетные туры отдыха”, — говорит он. Но что делать в таком случае человеку, который застрял на острове, но, например, остро нуждается в медицинской помощи? “Для этого в Эстонии есть служба спасения, скорая помощь и вертолеты. Перевозчик за это не отвечает. Море очень непредсказуемо, поэтому отмена рейсов — дело обычное. Такое было, есть и будет. Стоит понимать разницу между пакетным туром и линейным рейсом”, — добавил Андрес Лаасма.