3500 км, пять суток в пути, четыре парома и два рыжих кота. Как эстонец с Тенерифе на Сааремаа возвращался

Уже несколько лет подряд житель Сааремаа Олави Антонс забирает двух своих рыжих котов, укладывает вещи и на машине отправляется на "зимовку" на далекий канарский остров Тенерифе. А по весне, в апреле, возвращается домой в Эстонию. И так каждый год. 2020 исключением не стал. Даже несмотря на коронавирус и введенный в европейских странах карантин, пишет Maaleht.
Маршрут путешествия: с Тенерифе на пароме добраться до материковой части Испании, затем 1150 км на машине до границы с Францией. Ночевка. После еще 10 часов по Франции, Бельгии, Голландии и Германии до порта в Ростоке. Оттуда на пароме до шведского Треллеборга. Предпоследний день — дорога до порта Капельшер. Ночевка. И последний этап — на пароме из Швеции в эстонский Палдиски и потом паром на Сааремаа.
Рыжие путешественники Крууп и Мимо
Рыжий кот Крууп родился на Хийумаа, а рыжий Мимо девять лет назад был подобран на улице одного из курортных городков Тенерифе.
“Мимо как прыщик на носу, всегда со мной. Мне кажется, он и на работу со мной с удовольствием ходил бы. Но без меня и шагу за дверь дома не сделает. А вот Крууп наоборот — он в душе настоящий охотник. Наверное, он бы легко жил на улице или в лесу где-нибудь, точно бы не пропал. Но на Тенерифе это невозможно. Один раз поймал ящерицу, пришлось отобрать и выпустить беднягу на свободу. Теперь Крууп стал умнее и не показывает мне свою добычу”, — рассказывает Олав про своих котов.
“Мы троем пять раз ездили из Эстонии на Сааремаа и обратно. Дома им нравится больше, поэтому каждый раз, когда я собираюсь в поездку в Испанию, происходит одна и та же история — коты прячутся от меня и стараются не показываться на глаза. Конечно, прожив со мной столько лет, они понимают, что никуда не денутся и прятаться от меня нелепо”, — смеется Олав.
В ночь с 29 на 30 апреля Олав загрузил все вещи в машину, посадил на заднее сидении двух своих рыжих питомцев и отправился в порт Санта-Круз, чтобы затем на пароме добраться до материковой части Испании. Морское путешествие длилось 2 ночи и полтора дня
По словам Олава, на борту парома Мимо всегда меняется. У людей это называется морской болезнью, а рыжий кот просто отказывается от еды и питья. Крууп же ведет себя так, словно он настоящий морской волк, повидавший много морей и океанов. “Несмотря на то, что весь мир охвачен пандемией коронавируса, на пароме все было спокойно, никакой паники не наблюдалось — еда была, медицинские маски никто не носил. Только соблюдалась дистанция в два метра. 1 мая после обеда мы прибыли в Уэльву”, — рассказывает Олав.
На скоростных дорогах Испании
“Так как в Испании я ехал исключительно по скоростным трассам, ничего не могу сказать, как складывалась обстановка в городах или деревнях. Через каждые сто километров на информационных табло можно было прочитать одно и то же сообщение — “Всех пассажиров машин проверяют на выездах с шоссе”. Проверки были и на самой трассе. Я видел специальные контрольно-пропускные пункты, где выборочно устраивали проверки.
На один из таких пунктов попросили свернуть и меня. Передо мной оказались несколько полицейских с автоматами. Я показал водительские права, техпаспорт машины, а также специальный документ, который в условиях закрытых границ оформляется для каждой страны в отдельности. В нем указывается, откуда я еду, куда и с какой целью. Кроме того, из эстонского посольства в Мадриде мне прислали официальное подтверждение с большой печатью, что я не представляю опасности и меня следует пропустить домой. Пользуясь случаем, еще раз благодарю за предоставленные документы посольство Эстонии и отдельно консула Карен Тикенберг”, — сказал Олав.
“В Испании я заправлял машину дважды. На большинстве заправок работало только маленькое окошко, через которое можно было что-то купить. Бензин стоил чуть дороже, чем на Тенерифе — 0,99 евро за литр (на Канарах 0,93 евро за литр). Во время остановок на заправке мои коты могли немного погулять и сходить в туалет в специальный лоток с песком. Как ни странно, несмотря на то, что коробка с песком постоянно стоит рядом с ними в машине, в туалет коты ходят только во время остановок.
Через 700 километров, остановились на ночь у моих друзей в Тордесильяс. На следующий день предстояло проехать 350 км до границы с Францией”, — вспоминает Олав.
Самый неприятный момент путешествия
В Ируне, стране Басков, на севере Испании я пересек границу с Францией. Затем почти без остановок ехал 10 часов. Заправился только один раз. Всю дорогу шел дождь. Мимо спал на куче вещей, сложенных на заднем сидении, а Крупп половину пути пролежал у меня на коленях — потягиваясь, он упирался передними лапами в дверь машины, а задними практически помогал мне переключать скорость.
На остановках мы устраиваем обед. Я ставлю котам две большие миски и накладываю в них сухой корм и консервы. Мимо всегда есть только из своей чашки, а Крупп залезает в обе. В конце обеда балую своих рыжиков специальными кошачьими конфетами. У Мимо есть еще плохая привычка — он не пьет воду из миски. Видимо, сказывается бродяжничество по улицам жаркого Тенерифе, где бездомные коты бродят в поисках работающих шлангов для полива. Поэтому даже дома я открываю кран, чтобы Мимо мог спокойно пить воду.
За 150 км до границы с Бельгией на шоссе появились голуби. Я не знаю, что это было и почему, но на асфальте сидели тысячи голубей. Если до этого я ехал со скоростью 130 км в час, то из-за птиц пришлось уменьшить скорость до 70 км в час. К счастью, я никого не задавил, хотя по обочины были усеяны мертвыми голубями. Это был самый неприятный момент за все путешествие.
Маски
До Бельгии я добрался ранним утром. На границе два дружелюбных пограничника спросили, куда я еду. Они проверили мои документы и пожелали счастливого пути. Пересечение границы заняло около одной минуты.
Единственное место, где я столкнулся с правилом обязательного ношения медицинских масок — это заправки в Германии. Без масок войти туда не разрешали.
На Тенерифе настоятельно рекомендовали носить маски, но их настолько быстро раскупили, что достать их потом было негде. Перед поездкой я зашел за кормом в клинику для домашних животных и только там нашел в продаже медицинские маски. За 10 евро я купил сразу 10 штук, предполагая, что они могут мне понадобиться в дороге. Первой маской я воспользовался как раз на заправочной станции в Германии.
Из Германии в Швецию
В Росток, откуда мы должны были уплыть в Швецию, я прибыл вовремя — за семь часов до отправления парома. В порту было много людей и машин, ожидающих своих рейсов. Но я не заметил ни одного работающего места, где продавалась бы еда. Времени у меня было достаточно, поэтому я уехал из порта в поисках магазина или какого-то ресторана. И я его нашел! В семи километрах находился закрытый торговый центр, на углу которого работала drive-in закусочная. Я накупил там гамбургеров, которые мы тут же с котами и съели.
В 10 часов вечера стали запускать на паром. Мне кажется, это был польский корабль, так как на борту вся информация подавалась на польском языке. Хочу отметить, что мне кажется, современные паромы — показатель того, каким будет в будущем обслуживание. Почти все проходит автоматически: билет ты получал сам из автомата, с помощью этого же билета попадал на борт, а затем и в каюту. И это все без помощи работников. При въезде на паром был только один регулировщик, большинство машин вставали в нужный ряд, ориентируясь по специальному электронному табло.
В шесть часов утра следующего дня мы прибыли в шведский порт Треллеборг. Поехали дальше. Целый день по дорогам Швеции. Один раз остановился заправиться, купить поесть себе и котам. Была даже мысль заехать на пару часов в Стокгольм, но поймал на себе взгляд Круупа, словно говорящий: “Куда это ты собрался?! А мы?!”
Поэтому решил не останавливаться в шведской столице и прямиком поехал на север, где в 100 км от Стокгольма находится порт Капельшер, рядом с которым я забронировал себе номер в гостинице. Подъезжая к гостинице, мне пришло смс, где некая Лота предупреждала, что произошла небольшая ошибка и вместо забронированной комнаты мне дадут для ночевки домик под номером 7.
Приехал я до места, нашел этот домик, захожу, а там сидят и играют в карты 4 литовца. Перезваниваю этой самой Лоте, объясняю ситуацию. Мне кажется, что она так сильно перепугалась, что аж заикаться начала. Несколько раз извинилась и отправила меня в дом номер 8. Там уже никого не было, внутри было очень жарко, что очень понравилось Мимо.
Спать мне не хотелось, поэтому я решил поискать место, где можно было бы поужинать. Отъехал несколько километров от гостиничного комплекса и вдруг у шоссе увидел дорожный знак “Переход для кошек”. „Twelve points goes to … Sweden!“ (12 баллов достается…Швеции — ассоциация с объявлением победителя на конкурсе Евровидения, прим. ред), — подумал я. Вскоре в небольшом поселке под названием Гряддо я нашел работающий ресторан турецкой кухни. Заказал кебаб и пиво “Hefes”, знакомое мне по поездкам в Турцию. Я довольно долго просидел на открытой террасе, наслаждаясь хорошей (но холодной!) погодой и вкусной едой.
Торговый паром Regal Star компании Tallink отходил из Капельшера в Палдиски утром. Единственное, мне пришлось пешком по лестнице подниматься с третьей палубы на восьмую с вещами, кошками и их коробкой с песком. 7 недель отдыха на Тенерифе дали о себе знать — я шел, запыхавшись, долго, а мимо меня пробегали спортивного телосложения дальнобойщики. Но настроение все равно было отличное — я понимал, что уже почти добрался до Эстонии.
Самый позитивный момент
На борту впервые за долгое время я услышал знакомую эстонскую речь. Я сидел в ресторане и слушал, о чем болтают дальнобойщики. Я был очень рад, что еще чуть-чуть и я окажусь дома.
В Палдиски мы прибыли в 9 часов вечера. Последний паром на Сааремаа отходил в 21:15. В порту вежливый молодой человек спросил меня, знаю ли я, что в Эстонии действует чрезвычайное положение и что мне надо теперь 2 недели быть дома на карантине. Конечно же, я знал и был к этому готов.
Ночь прошла быстро. И вот 6 мая я и мои рыжие коты наконец-то вернулись домой на Сааремаа. Как только я припарковался во дворе дома, Крууп сразу же выскочил из машины и умчался в лес. На охоту. Через пару часов он вернулся, видимо, для того, чтобы убедиться, что мы все-таки приехали и остаемся на какое-то время здесь. Осмотревшись, он снова убежал в лес. А я вышел из дома и полной грудью вдохнул воздух. Я дома!
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Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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