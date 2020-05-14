3500 км, пять суток в пути, четыре парома и два рыжих кота. Как эстонец с Тенерифе на Сааремаа возвращался

Маршрут путешествия: с Тенерифе на пароме добраться до материковой части Испании, затем 1150 км на машине до границы с Францией. Ночевка. После еще 10 часов по Франции, Бельгии, Голландии и Германии до порта в Ростоке. Оттуда на пароме до шведского Треллеборга. Предпоследний день — дорога до порта Капельшер. Ночевка. И последний этап — на пароме из Швеции в эстонский Палдиски и потом паром на Сааремаа.

Рыжие путешественники Крууп и Мимо



Рыжий кот Крууп родился на Хийумаа, а рыжий Мимо девять лет назад был подобран на улице одного из курортных городков Тенерифе.



Фото: Maaleht





“Мимо как прыщик на носу, всегда со мной. Мне кажется, он и на работу со мной с удовольствием ходил бы. Но без меня и шагу за дверь дома не сделает. А вот Крууп наоборот — он в душе настоящий охотник. Наверное, он бы легко жил на улице или в лесу где-нибудь, точно бы не пропал. Но на Тенерифе это невозможно. Один раз поймал ящерицу, пришлось отобрать и выпустить беднягу на свободу. Теперь Крууп стал умнее и не показывает мне свою добычу”, — рассказывает Олав про своих котов.