5 потрясающих ресторанов Таллинна, о которых знают все, кроме вас

Кто-нибудь из вас знает ресторан дагестанской кухни “The Kurze” около трамвайных путей в Копли (Kopli 23)? В спрятанном за деревьями небольшом домике можно, помимо прочего, найти красочные, с разной начинкой курзе — исконные блюда национальной кухни Дагестана, чем-то напоминающие пельмени. Хотя само заведение внешне отнюдь не привлекательно, оно пользуется большой популярностью у эстонских гурманов.

В последние годы таких небольших, но очень интересных заведений общественного питания становится все больше. О них мало кто знает, но все эти рестораны, закусочные и кафе очаровывают вкуснейшими блюдами. Иногда такие заведения расположены прям у нас под носом, но мы пробегаем мимо, не обращая внимания на неброские вывески. Стоит также учесть, что эти места не отличаются богатством интерьеров — как правило, все создавалось с ограниченными ресурсами. Но еда невероятная! И по доступным ценам. Стиль таких заведений общественного питания далек от престижных и роскошных ресторанов, где изысканная обстановка предполагает высокие цены. Но здесь нет никаких хитростей — главный акцент делается исключительно на еде. Простой, хорошо приготовленной и очень вкусной!