5 потрясающих ресторанов Таллинна, о которых знают все, кроме вас
Журналист Eesti Ekspress обошел несколько ресторанов Таллинна, где так вкусно, что уйти оттуда очень сложно.
Журналист Eesti Ekspress обошел несколько ресторанов Таллинна, где так вкусно, что уйти оттуда очень сложно.
Кто-нибудь из вас знает ресторан дагестанской кухни “The Kurze” около трамвайных путей в Копли (Kopli 23)? В спрятанном за деревьями небольшом домике можно, помимо прочего, найти красочные, с разной начинкой курзе — исконные блюда национальной кухни Дагестана, чем-то напоминающие пельмени. Хотя само заведение внешне отнюдь не привлекательно, оно пользуется большой популярностью у эстонских гурманов.
В последние годы таких небольших, но очень интересных заведений общественного питания становится все больше. О них мало кто знает, но все эти рестораны, закусочные и кафе очаровывают вкуснейшими блюдами. Иногда такие заведения расположены прям у нас под носом, но мы пробегаем мимо, не обращая внимания на неброские вывески. Стоит также учесть, что эти места не отличаются богатством интерьеров — как правило, все создавалось с ограниченными ресурсами. Но еда невероятная! И по доступным ценам. Стиль таких заведений общественного питания далек от престижных и роскошных ресторанов, где изысканная обстановка предполагает высокие цены. Но здесь нет никаких хитростей — главный акцент делается исключительно на еде. Простой, хорошо приготовленной и очень вкусной!
Чтобы проверить, так ли это, я иду со своим другом Энном Парелом, владельцем пивоварни Põhjala, на необычную экскурсию по 5 ресторанам Таллинна. Нам предстоит узнать, где в эстонской столице можно отведать вкуснейшие блюда узбекской, корейской, тайской, японской и китайской кухонь.
В Таллинне есть отличный ресторан тайской кухни Siiam. Но его не то что на карте не найти, о нем даже жители близлежащих домов не знают. Но если вы отличаетесь любознательностью, хорошим аппетитом и любовью к азиатской еде, вы должны обязательно найти это место! Эта тайская закусочная (именно так обозначают себя владельцы этого заведения) расположена примерно в 50 метрах от железнодорожной станции Tallinn-Väike (если направляться в сторону центра города) в одноэтажном здании, где когда-то находится вокзальный склад багажа.
Мой друг Энн несметное количество раз был в Таиланде и отлично разбирается в местной кухне. По его словам, каждый раз, когда он приезжает в Таиланд, первые два дня он только и делает, что ест. Энн смеется, что если бы он попал на необитаемый остров и ему пришлось бы выбрать одно единственное блюдо, которое нужно было бы есть до скончания веков, он точно заказал бы классический тайский салат Сом Там из зеленой папайи.
Придя в ресторан Siiam, Энн, как настоящий специалист, заказывает из меню суп Том Ям, Пананг Карри и стир-фрай с базиликом. Все блюда с курицей, так как свинины в меню нет, а от креветок Энн отказался.
“Зеленую папайю в Эстонии трудно достать”, — говорит Энн. “У нас живет не так много тайцев, чтобы завозить сюда папайю. Салат Сом Там делают, конечно, но у нас обычно туда добавляют морковку”.
“Том Ям — классика тайской кухни. Как правило, по его вкусу можно сразу понять, хорошее ли это место”, — добавляет Энн.
Погода позволяла сидеть на террасе, сам ресторан очень красивый и уютный, как будто кто-то устроил экзотический ресторан в обычной квартире. Нам приносят суп. Энн пробует и восторженно говорит: “Good stuff! Очень вкусно!”
Я тоже начинаю пробовать и понимаю, что мне очень нравится.
Стир-фрай немного кисловат, но в то же время блюдо достаточно острое. Сладость придает карри.
“Пананг Карри должен быть немного сладковатым. Южно-тайский карри готовят с кокосом. А само блюдо Пананг-Карри происходит из Малайзии, с острова Пхананг. На севере Таиланда любят совсем другой карри — его еще называют карри из джунглей, к нему добавляют всевозможную лапшу или нут, но без кокоса”, — объясняет Энн. “Но Том Ям тут восхитителен!”
„Лучший в Таллинне?“
“Насколько я помню, то да! Правда, очень вкусно! Все вкусы тайской кухни отлично сбалансированы. В тайской кухне еда должна быть немного соленой, немного сладкой, немного острой и немного кислой. Тут все именно так и приготовлено. Часто в подобных ресторанах блюда все-таки немного адаптированы под местные эстонские вкусы. Может быть, это потому, что туда не добавляют глутамат натрия, который в Таиланде используют везде и всюду, как у нас соль. Некоторые его очень не любят, поэтому многие рестораны делают блюда под туристов и пишут в меню “MSG FREE”, то есть без глутамата натрия”, — добавляет Энн.
До появления коронавируса в Эстонии я часто ходил в японский ресторан Yui. По крайней мере раз в неделю во мне просыпалась жуткое желание съесть их превосходный сёю рамэн.
Yui находится рядом с одним из самых оживленных перекрестков Таллинна — Hobujaama, но несмотря на это, многие его просто не замечают. Ресторан занимает небольшое помещение на первом этаже каменного здания по адресу Narva mnt 2, неприглядная дверь выходит прямиком на автобусную остановку. Наверху — простая белая вывеска с минималистичным дизайном. На первый взгляд кажется, что такой внешний вид ресторана ничего хорошего обещать не может.
Но место ультрамодное! Я часто видел здесь обедающих финансовых консультантов, аудиторов и офисных работников. Сотрудники службы Wolt постоянно приезжают сюда за заказами.
После долгого перерыва я вновь пришел в этот ресторан. Энн составил мне компанию. Конечно же, я заказал свой любимый сёю рамэн.
“Я тоже определенно хочу попробовать рамэн”, — говорит Энн. “Здесь их два вида: готовят на прозрачном рыбном бульоне Даши или на основе свиного супа. Оба варианта очень вкусные, насыщенные, наваристые и сытные”, — рассказываю я другу.
К рамэну мы заказали еще японские пельмени гёдза и суши. А вообще в меню ресторана представлено 7 раменов, 16 видов суши, а также онигири и буррито с рисом и всевозможными добавками.
Следующим местом, куда мы пришли с Энн во время нашей необычной кулинарной экскурсии, стал китайский ресторан HAN, который находится в непосредственной близости к зданию Министерства иностранных дел Эстонии и университету EBS. В обеденное время здесь обычно не протолкнуться.
“А теперь вопрос”, — говорит Энн. “Пойти обычным путем или, наоборот, заказать что-то необычное? Например, тут есть в меню свиной желудок, блюда из внутренних органов поросенка, свиные почки, бычий желудок…”
“Насколько ты большой любитель приключений?” - спрашивает меня Энн.
Поскольку сам я не очень отважный в этом плане человек, мы решили все таки ограничиться классическими блюдами. Заказали жареный пак-чой, жареные баклажаны в кисло-сладком пряном соусе и двойную Мапо Тофу. “HAN — это, наверное, единственный аутентичный китайский ресторан в Эстонии. Доставшиеся нам “китайцы” находятся под сильным влиянием индийской кулинарной культуры, ведь большинство поваров как раз оттуда родом.
Владелец ресторана HAN когда-то был шеф-поваром ресторана Dao Hua, который находится на улице Марди недалеко от Центрального рынка. Тогда в этот ресторан ходили есть все сотрудники китайского посольства.
На Марди-стрит, недалеко от центрального рынка, это было место, куда ходили поесть все сотрудники китайского посольства.
Все три блюда, что мы заказали, оказались божественно вкусными. Я никогда раньше ничего подобного не ел. Правда. Я чуть язык не проглотил. Удивительно!
“Этот ресторан специализируется на сычуаньской кухне и славится пряными блюдами и сычуаньским перцем. В блюда добавляют этот очень ароматный перец со специфическим привкусом и много эфирных масел. Все это даже в пиво добавляли. Это их главная изюминка в блюдах, и поэтому кажется, что ничего подобного вы еще не пробовали”.
А послевкусие у этой еды очень долгое и приятное. Когда мы уже вышли из ресторана и пошли по домам, я еще долго чувствовал во рту необычный вкус, как будто я съел какой-то ранее неизвестный мне плод цитрусовых деревьев.
Hanköök находится на Тартуском шоссе в непосредственной близости к Центральному рынку. Помещение ресторана — чуть больше морского контейнера. Даже кажется, что тут нет ничего особенного, если не знать, что это один из лучших в таллинне ресторанов корейской кухни.
В этом крошечном заведении, вмещающем всего около десятка человек, жизнь кипит всегда. Я видел здесь как местных, так и иностранцев (как они узнали об этом месте?!), молодежь и более возрастную публику.
Меню ресторана представлено на большом стенде за стойкой. Всего девять блюд, но все они кажутся очень аппетитными. Jeyuk bokkeum, cheese chicken galbi, bibimbob, kimchijjiage, jjajangbob, korean spicy ramyeon, fried/seasoned chicken, korean spicy ramyeon, pork bulgogi — звучит очень вкусно. Видимо, чтобы клиенты не впали в панику от непривычных названий, у каждого блюда отдельно расписаны ингредиенты.
“Мне нравится, что здесь небольшое меню”, — говорит Энн. “В заведениях с коротким меню вы можете быть уверены, что каждое блюдо готовится с большой отдачей. Хорошо готовится, на совесть”.
Заказывает: мне — свиной пулькоги, Энну — жареную курицу. И каждому по тарелочке кимчхи.
“В случае с Кореей нельзя без кимчхи”, — говорит Энн. “Я ем много кимчхи, это одно из моих любимых блюд. Поскольку последние полгода я служу за калориями, по вечерам я стараюсь мало есть. Но иногда аппетит разгуляется и вечером, тогда я ем кимчхи, который всегда держу на всякий случай в холодильнике. Калорий практически нет. Единственная проблема в том, что я съедаю целую банку почти сразу ”.
Нам приносят наш заказ. Моя свинина с дымком, очень сочная, насыщенная пряностями. Энн тоже хвалит свое блюдо — хрустящая курица, хорошо обжаренная в красном соусе кочхуджан. Порции огромные. Энн сокрушается, что он много съел и наверняка прибавит теперь в весе.
Последнее объект нашей необыкновенной кулинарной экскурсии находится на Балтийском вокзале. Samsa Family Bakers — узбекский ресторан с настоящими узбекскими поварами. Заведений на рынке много, но сюда заглянуть стоит непременно!
Энн много слышал об этом месте от друзей и знакомых, стал следить за заведением через социальные сети. Увидев кучу восторженных отзывов, решил сходить попробовать плов (известный как “пилаф”), который так расхваливали посетители ресторана. Один раз зашел, поел и стал постоянным клиентом Samsa Family Bakers.
Меню здесь тоже небольшое. Пилаф, суп шурпа, лагман с приготовленной вручную лапшой, Каурма лагман (поста по-узбекски), манты, чебуреки и самса.
Заказываем, конечно же, плов.
“У меня часто возникатт такая проблема, что я попробую где-то какое-то определенное блюдо, оно мне западет в душу, и я буду возвращаться постоянно к этому вкусу. Буду приходить в этот ресторан и заказывать одно и то же”, — жалуется Энн. “Не могу от этого избавиться. Вот и сейчас я снова заказал плов. Не хочу даже думать о чем-то другом, а то потом пожалею”, — добавляет он.
К плову мы заказали чебурек с тремя сырами и помидорами и суп шурпа с говяжьим мясом и эстрагоном.
Чебурек заставляет меня забыть обо всем на свете в прямом и переносном смысле. Я наслаждаюсь каждым кусочком! Хрустящее тесто пропитано плавленным сыром и пикантным томатным вкусом, капли масла стекают по подбородку. Но я не жалуюсь. Это очень вкусно. 35 лет назад чебурек на Балтийском вокзале ассоциировался с чем-то ужасным. Весь вокзал пах такими “чебуреками”. А теперь я здесь, кусаю чебурек и пою от наслаждения. Даже плов с кусочками баранины могу назвать изысканным лакомством.
“Смотри, тут плов очень сочный. И жирный. Очень часто в ресторанах дают сухой плов. Но не тут!“ — говорит Энн. “У многих с советских времен плохие воспоминания о плове. Но если плов сделан хорошо, то это потрясающая еда. Но я не понимаю, откуда пошла традиция добавлять в плов томатную пасту? Ведь ее же не кладут!”
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