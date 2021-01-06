5 правил жизни датчан, которые вас сильно удивят
Датчане не задерживаются на работе, не любят делать несколько дел сразу и превыше всего ценят тепло и уют, пишет портал Тонкости Туризма.
Датчане не задерживаются на работе, не любят делать несколько дел сразу и превыше всего ценят тепло и уют, пишет портал Тонкости Туризма.
Первое, что поражает иностранцев в Дании, — устная речь: слова здесь произносят совсем не так, как пишут. Шведы шутят, что датчане говорят так, будто во рту у них горячая картошка: пропускают половину звуков и объединяют целые предложения в одно слово, до чего далеко даже французам.
Типичный пример: Hvad siger Du? (“Что вы сказали?”) датчане произносят как “васиду”. Кстати, фраза очень полезная и распространенная, ведь даже носители языка порой понимают друг друга лишь со второго-третьего раза.
Датчане доброжелательны и дружелюбны, но стандартными формулами вежливости пользуются редко, так что “спасибо” и “извините” от них практически не услышишь. А слова “пожалуйста” в датском языке и вовсе нет. В транспорте или магазине они никогда не подвинутся, чтобы пропустить друг друга, а перегородив проход чемоданом, не станут извиняться. Впрочем, остальные этого и не ждут.
По количеству двухколесного транспорта на душу населения датчане уступают лишь голландцам: на 5,8 млн жителей Дании приходится 4,5 млн велосипедов и вдвое меньше автомобилей. По территории страны положено 12 тыс. км велодорожек, а в Копенгагене на велосипедах ездит половина горожан — от школьников до министров. Во-первых, это гораздо дешевле, чем на машине — бензин в Дании дорогой, во-вторых, удобнее — нет проблем с парковкой, в-третьих, полезно для природы и для здоровья.
У большинства датчан рабочий день начинается в 8:00 и заканчивается в 16:00. На деле это означает, что с 8 до 9 они добираются на работу, с 15 до 16 собираются домой, а в процессе прерываются на обед и два кофе-брейка. Социально ориентированное государство строго следит за тем, чтобы никто не перетруждался: магазины закрываются в 17:30, а врач не может задержаться в клинике даже чтобы сделать операцию. Зато у датчан самая высокая в ЕС удовлетворенность условиями труда, а расслоение в обществе сведено к минимуму.
Кроме пасхальных и рождественских, в Дании есть вполне официальные картофельные каникулы — с 17 по 25 октября. Когда-то в это время жители массово выкапывали картошку на своих участках, а школьников отпускали на неделю, чтобы они помогли родителям.
С недавних пор самым популярным датским словом стало hygge, которое невозможно перевести буквально: оно означает теплое чувство уюта, радости, единения и, возможно, происходит от норвежского hugga — “комфорт”. Вечер в компании друзей, детский смех, теплый плед, кофе с лакрицей и прочие милые мелочи — все это “хюгге”, рецепт счастья по-датски. Домашним уютом тут дорожат в первую очередь из-за суровой погоды: полгода в стране идет дождь и дует резкий северный ветер.
В школах по пятницам проводят “час хюгге”: дети по очереди угощают одноклассников сладкими булочками и общаются.
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