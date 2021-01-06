5 правил жизни датчан, которые вас сильно удивят



В скромных, добродушных и миролюбивых датчанах с трудом можно узнать их воинственных предков. О викингах напоминает лишь внушительная внешность жителей маленькой страны: средний рост мужчины — от 1,9 м, женщины — от 1,8 м. Современные датчане не задерживаются на работе, не любят делать несколько дел сразу и превыше всего ценят тепло и уют. Возможно, поэтому их считают самыми счастливыми людьми в мире.







1. Переспрашивай



Первое, что поражает иностранцев в Дании, — устная речь: слова здесь произносят совсем не так, как пишут. Шведы шутят, что датчане говорят так, будто во рту у них горячая картошка: пропускают половину звуков и объединяют целые предложения в одно слово, до чего далеко даже французам.

Типичный пример: Hvad siger Du? (“Что вы сказали?”) датчане произносят как “васиду”. Кстати, фраза очень полезная и распространенная, ведь даже носители языка порой понимают друг друга лишь со второго-третьего раза.