5 самых нелепых причин, по которым туристов выгоняли из страны
Тату? Неграмотность? Чрезмерная красота или откровенность? Портал "Тонкости Туризма" собрал самые занятные истории о горе-путешественниках, которых неожиданно депортировали домой.
Тату? Неграмотность? Чрезмерная красота или откровенность? Портал "Тонкости Туризма" собрал самые занятные истории о горе-путешественниках, которых неожиданно депортировали домой.
Собираясь в другую страну мы обычно хоть немного, но разбираемся в местных порядках. Правда, всего предусмотреть невозможно — никогда не знаешь, что из привычного нам там окажется поводом отправить туриста обратно на родину.
Гражданка Великобритании так и не смогла провести каникулы на Шри-Ланке, потому что местным властям не понравилась ее тату с изображением Будды. Служба досмотра сочла, что это оскорбляет все возможные чувства верующих, и туристку тут же депортировали. Четкую причину ей не сообщили, но по местным законам они и не обязаны этого делать.
Другая девушка поплатилась за собственную честность. Она путешествовала из Чили в Лос-Анджелес, и в процессе досмотра таможенная служба поинтересовалась, пробовала ли она когда-нибудь марихуану. Не подозревая подвоха, она ответила, что было дело в далекой юности — этого оказалось достаточно, чтобы закрыть путешественнице въезд в США. Кто бы мог подумать, что ошибки юности могут откликнуться вот так неожиданно!
Житель Сальвадора Хосе Эскобар более 15 лет легально жил в США вместе с мамой. Во время очередного продления документов мама допустила ошибку, и парня выслали из Америки обратно в Сальвадор. Справедливости ради, Хосе и до тех пор не раз попадался с просроченными документами, но в итоге в 2019 г. ему снова разрешили въезд в Штаты, сейчас он с семьей живет там.
Трое парней из Арабских Эмиратов приехали в Саудовскую Аравию на фестиваль наследий и культуры. Однако насладиться искусством им не удалось — всех троих депортировали обратно в Абу-Даби. Причину местные власти даже не пытались скрывать: слишком смазливы и наверняка заставят нервничать местных женщин (и мужчин заодно).
Воровство — логичная и достаточная причина для депортации из любой страны, но эта история слишком хороша, чтобы не оказаться в нашей подборке. Молодой парень по имени Эдвард пробрался в Букингемский дворец и стащил из покоев королевы Виктории (дело было в конце 30-х гг. 19 века) ее нижнее белье. Разумеется, его быстро нашли и арестовали, а потом, от греха подальше, (и в принципе подальше) депортировали в Австралию.
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