5 самых нелепых причин, по которым туристов выгоняли из страны

Собираясь в другую страну мы обычно хоть немного, но разбираемся в местных порядках. Правда, всего предусмотреть невозможно — никогда не знаешь, что из привычного нам там окажется поводом отправить туриста обратно на родину.

1. Неправильная татуировка



Гражданка Великобритании так и не смогла провести каникулы на Шри-Ланке, потому что местным властям не понравилась ее тату с изображением Будды. Служба досмотра сочла, что это оскорбляет все возможные чувства верующих, и туристку тут же депортировали. Четкую причину ей не сообщили, но по местным законам они и не обязаны этого делать.

2. Излишняя откровенность



Другая девушка поплатилась за собственную честность. Она путешествовала из Чили в Лос-Анджелес, и в процессе досмотра таможенная служба поинтересовалась, пробовала ли она когда-нибудь марихуану. Не подозревая подвоха, она ответила, что было дело в далекой юности — этого оказалось достаточно, чтобы закрыть путешественнице въезд в США. Кто бы мог подумать, что ошибки юности могут откликнуться вот так неожиданно!