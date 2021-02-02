5 советов, как в нынешней непростой ситуации выбрать надежное туристическое бюро в Эстонии

5. Убедитесь, что номер телефона и адрес э-почты, указанные на домашней странице являются действующими. Также важно, чтобы у бюро или туроператора был офис в Эстонии, куда Вы можете обратиться для покупки тура и для решения проблем.
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Начиная с 13.02.2021 TEZ Tour восстанавливает полеты в Египет и на Тенерифе, а с апреля – в Турцию, Грецию и Болгарию. На все рейсы c вылетом из Таллинна в 2021 году действует БЕСПЛАТНАЯ защита от COVID-19, что означает возможность аннулировать поездку бесплатно, если тест на коронавирус оказался положительным (справка должна быть предоставлена туроператору не позднее, чем за 24 часа до вылета). Бесплатная аннуляция возможна в том случае, если оплаченная стоимость путешествия будет использована для будущих рейсов. Возврат денег не осуществляется. Новый рейс должен быть забронирован по цене системы до 31.12.2021. Если приобретены только авиабилеты, то защита от COVID-19 не предусмотрена.
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