5 советов, как в нынешней непростой ситуации выбрать надежное туристическое бюро в Эстонии

1. Проверьте в регистре предприятий, зарегистрировано ли бюро в Эстонии.

2. Изучите историю предприятия – если это совершенно новый игрок на рынке, занимающийся туристической деятельностью менее трех лет, то отдайте предпочтение более опытному и известному туристическому бюро или туроператору, который и в самое трудное время оказывал поддержку своим туристам

3. Ознакомьтесь с данными о предприятии в регистре экономической деятельности https://mtr.mkm.ee/ и уточните, есть ли у туристического предприятия денежная гарантия в достаточном объеме, чтобы в случае необходимости (закрытие границ и тд) вернуть туристов на родину и обеспечить возврат денежных средств. В случае если гарантия недостаточная или отсутствует вовсе, то права туриста не защищены, как того требует закон

4. Проверьте, есть ли у бюро или туроператора страница на эстонском языке, содержащая актуальную и своевременную информацию