21.07.2020, 09:00

"А кто проверит?" Что ждет христианские мозаики в мечети Айя-София


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"А кто проверит?" Что ждет христианские мозаики в мечети Айя-София
Scanpix, MURAD SEZER

Первое мусульманское богослужение в Айя-Софии (соборе Святой Софии) в Стамбуле должно состояться 24 июля. Но ученые, искусствоведы и реставраторы выражают беспокойство о сохранности христианских фресок и мозаик в турецких музеях, которые недавно получили статус мечетей.

За последние несколько лет в Турции уже шесть зданий бывших церквей потеряли статус музеев и превратились в мечети, при этом четыре из них ранее назывались соборами Святой Софии (в Стамбуле, Трабзоне, Изнике и Визе). Фрески и мозаики с изображениями христианских святых в этих соборах закрыли занавесками, щитами или навесным потолком, орнамент на полу застелили коврами. Некоторые покрытия снимаются на момент, когда в здании нет богослужений, но часть изображений стали полностью недоступны для посетителей. А за состоянием “загороженных” мозаик и фресок гораздо сложнее следить, отмечают специалисты.

Реставратор Зейнеп Ахунбэй, которая уже 27 лет он работает над сохранением внутреннего убранства Айя-Софии в Стамбуле, назвала безумием план закрывать изображения в соборе, который теперь стал мечетью.

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“Это выдающийся памятник всемирного значения. И он должен быть сохранен со всеми художественными и архитектурными элементами”, — пояснила Ахунбэй в интервью Financial Times.

Открытое письмо с просьбой сохранить за Айя-Софией статус музея ранее подписали практически все ведущие византологи мира, в том числе и несколько профессоров из Турции. 10 июля Госсовет Турции лишил собор Святой Софии в Стамбуле статуса музея и зарегистрировал его как мечеть.

Нарушить хрупкий баланс

Мозаики и фрески на сводах бывших церквей в Турции уже пережили две трансформации. Первая — когда в XV веке завоеванные соборы переделывали в мечети, вторая — когда в XX-м веке мечети переделывали в музеи, очищая мозаики от краски и штукатурки. Как будут в этот раз скрывать и открывать христианские изображения на стенах стамбульской Айя-Софии, реставраторам официально пока не пояснили.

“Нет достаточных доказательств того, что Турция разработала устойчиво работающие практики консервации культурных объектов, которые передаются в ведение исламских организаций. Нет доказательств того, что эти практики соответствуют стандартам ЮНЕСКО”, — пояснил Би-би-си профессор Питер Петкофф, один из ведущих религиоведов Оксфордского и Брунельского университетов.

По данным турецких СМИ, сейчас управление по делам религии Турции прорабатывает несколько вариантов. Согласно одному из них, во время мусульманских богослужений будет кардинально меняться освещение собора и христианские изображения будут исчезать из виду, попадая в тень. По другой версии, крупные мозаики будут перекрываться лазерными проекциями, а более мелкие изображения и фрески на время молитвы будут занавешивать. Однако ученых и реставраторов беспокоит квалификация тех, кто будет совершать все эти манипуляции.

“Наилучшую сохранность мозаик и фресок можно обеспечить, когда здание является музеем, а работы ведутся музейными работниками”, — отмечает Ахунбэй.

“Религиозные организации уже много раз проявили себя не с лучшей стороны в вопросах консервации, реставрации и сохранении исторических зданий. Для них это просто не приоритет”, — добавляет профессор Петкофф.

В случае с Айя-Софией в Стамбуле вопрос сохранения культурного наследия стоит особенно остро.

“Здание находится в очень хрупком состоянии. Температура и уровень влажности в разных частях собора должны постоянно поддерживаться на определенных уровнях. Иначе можно нанести сильнейший ущерб материалам, из которых состоит здание”, — поясняет Петкофф.

Нарушить поддерживавший музейными работниками баланс может увеличение потока посетителей Айя-Софии. Власти Турции уже объявили, что вход в мечеть Айя София будет бесплатным. Раньше, когда за вход на территорию собора нужно было заплатить 20 лир (3 доллара или 200 рублей), комплекс ежегодно посещали около 3 млн человек. Дополнительную нагрузку на своды собора могут дать вибрации от громкоговорителей, которые будут транслировать молитву и проповедь имама внутри собора.

Но власти Турции уверяют, что проблем не будет.

“То, что Айя-София открывается для молитвы, не значит, что она потеряет какую-то часть своего всемирного наследия — заявил пресс-секретарь президента Ибрагим Калин в интервью агентству Anadolu. — Люди по-прежнему смогут приходить туда. Наши предки защищали христианские иконы собора, и мы продолжим это делать”.

“Мы хотим вернуть свое”

Сейчас в Стамбуле работает более 4500 мечетей, в том числе вместительная Голубая мечеть, которая находится напротив собора святой Софии.

Тем не менее вопрос об изменении статуса Айя-Софии за последние полвека поднимался неоднократно.


В день, когда Айя-София вновь стала мечетью, проправительственный обозреватель Гусейн Гулерче перепечатал колонку, которую он написал 30 лет назад:

“Мы хотим вернуть то, что уже принадлежало нам. Мы хотим вернуть то, что было отрезано от нашей истории, веры, культуры, национального достоинства, государственной чести”.

Практика возвращения зданий религиозным организациям существует во многих странах.

В Европе археологи, монахи и священники католической церкви несколько лет горячо спорили за круглыми столами, но в итоге научились работать вместе так, чтобы в церквях достойно и эффективно сохранялось международное культурное наследие.

После распада СССР тысячи построек в России, на Украине и в Беларуси были переданы православным церквям и вновь стали действующими храмами и монастырями.

Разбередили раны

Но к изменению статуса Айя-Софии в РПЦ отнеслись отрицательно, назвав это решение “пощечиной православной церкви и всему мировому христианству”.

“Изменение статуса Святой Софии выпускает демонов, которых не стоило сейчас выпускать. Исторические памятники не только напоминают о былом, они еще дают нам возможность залечить прошлые раны и идти в будущее. Но сейчас эти раны, наоборот, разбередили”, — считает религовед Петкофф.

Но при этом, по мнению оксфордского профессора, изменение статуса Айя-Софии могло бы привлечь внимание и к вопросу о том, кому и как следует охранять культурные ценности по всему миру.

“Каждая религиозная организация считает, что у нее есть монополия на правду. Они считают, что их учение истинное, а остальные нет. И тогда они уже не могут сохранять и распространять посыл о всеобщей значимости и важности того или иного памятника культуры. И именно такие объекты имеет смысл доверять государству”, — считает ученый.

Собор Святой Софии

Впервые собор Святой Софии упоминается в 300-е годы нашей эры.

На протяжении нескольких веков он был крупнейшим храмом христианского мира.

После завоевания Византии турками в 1453 собор был переделан в мечеть Айя-София. В течение почти 500 лет Айя-София была одной из главных мусульманских святынь — второй после Каабы в Мекке.

В 1935 году основатель современной светской Турции Кемаль Ататюрк специальным декретом преобразовал мечеть в музей.

В июле 2020 Айя-София вновь стала мечетью.

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