"А кто проверит?" Что ждет христианские мозаики в мечети Айя-София

За последние несколько лет в Турции уже шесть зданий бывших церквей потеряли статус музеев и превратились в мечети, при этом четыре из них ранее назывались соборами Святой Софии (в Стамбуле, Трабзоне, Изнике и Визе). Фрески и мозаики с изображениями христианских святых в этих соборах закрыли занавесками, щитами или навесным потолком, орнамент на полу застелили коврами. Некоторые покрытия снимаются на момент, когда в здании нет богослужений, но часть изображений стали полностью недоступны для посетителей. А за состоянием “загороженных” мозаик и фресок гораздо сложнее следить, отмечают специалисты.

Реставратор Зейнеп Ахунбэй, которая уже 27 лет он работает над сохранением внутреннего убранства Айя-Софии в Стамбуле, назвала безумием план закрывать изображения в соборе, который теперь стал мечетью.