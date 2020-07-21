"А кто проверит?" Что ждет христианские мозаики в мечети Айя-София

Но власти Турции уверяют, что проблем не будет.
“То, что Айя-София открывается для молитвы, не значит, что она потеряет какую-то часть своего всемирного наследия — заявил пресс-секретарь президента Ибрагим Калин в интервью агентству Anadolu. — Люди по-прежнему смогут приходить туда. Наши предки защищали христианские иконы собора, и мы продолжим это делать”.
“Мы хотим вернуть свое”
Сейчас в Стамбуле работает более 4500 мечетей, в том числе вместительная Голубая мечеть, которая находится напротив собора святой Софии.
Тем не менее вопрос об изменении статуса Айя-Софии за последние полвека поднимался неоднократно.
В день, когда Айя-София вновь стала мечетью, проправительственный обозреватель Гусейн Гулерче перепечатал колонку, которую он написал 30 лет назад:
“Мы хотим вернуть то, что уже принадлежало нам. Мы хотим вернуть то, что было отрезано от нашей истории, веры, культуры, национального достоинства, государственной чести”.
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