А вы знаете о правах пассажиров в ЕС? Более 70% не подают жалобы транспортным компаниям, хотя имеют на это полное право

При этом пассажиры, у которых возникали проблемы во время авиарейса, чаще подавали жалобы, чем те, у кого возникали проблемы во время рейсов на транспорте другого типа. Жалобы подавали 37% пассажиров самолетов, 26: пассажиров автобусов, 24% пассажиров поездов и 18% пассажиров кораблей или паромов.
При этом тех, у кого во время рейса возникли проблемы, но кто не подавал жалобу, насчитывается 72%. 45% из них не сделали этого, так как чувствовали, что это бессмысленно, а 25% посчитали денежную сумму под вопросом слишком маленькой.
53% тех, у кого были проблемы во время авиарейса, авиакомпании предложили помощь: еду и напитки, альтернативный рейс, денежную компенсацию, размещение, другую компенсацию и т.д. — не зависимо от того, подавал ли пассажир жалобу.
Среди тех, кто подавал жалобы из-за проблем во время рейса, 55% остались довольны тем, как их жалобу рассмотрели, но лишь 37% остались довольны тем, как транспортная фирма осведомила их о процедуре подачи жалобы.
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