21.01.2020, 10:45

А вы знаете о правах пассажиров в ЕС? Более 70% не подают жалобы транспортным компаниям, хотя имеют на это полное право


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А вы знаете о правах пассажиров в ЕС? Более 70% не подают жалобы транспортным компаниям, хотя имеют на это полное право
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Еврокомиссия опубликовала исследование Евробарометра о правах пассажиров, согласно которому 43% граждан Евросоюза, которые за последний год путешествовали на самолете, поезде, автобусе, корабле или пароме, знают о том, что в ЕС были введены права пассажиров.

По сравнению со средним показателем по ЕС эстоноземельцы намного больше осведомлены о правах пассажиров — 61% опрошенных знали, что действуют подобные права. В Эстонии в исследовании участвовали 1 011 человек. По всем показателям исследования эстоноземельцы впереди среднего по ЕС, кроме одного пункта — предоставления жалоб.

Права пассажиров устанавливаются на уровне ЕС, но их применяют оказывающие транспортные услуги предприятия, а их выполнение контролируют государственные учреждения.

Согласно исследованию, 32% ответивших, в том числе и те, кто не путешествовал за последний год, осведомлены о правах пассажиров. Но лишь 14% конкретно знают о своих правах при путешествии на самолете, 8% при путешествии на поезде, 5% — на автобусе и 3% на корабле. Среди тех, кто путешествовал за последний год, осведомленных больше — 43%.

При этом пассажиры, у которых возникали проблемы во время авиарейса, чаще подавали жалобы, чем те, у кого возникали проблемы во время рейсов на транспорте другого типа. Жалобы подавали 37% пассажиров самолетов, 26: пассажиров автобусов, 24% пассажиров поездов и 18% пассажиров кораблей или паромов.

При этом тех, у кого во время рейса возникли проблемы, но кто не подавал жалобу, насчитывается 72%. 45% из них не сделали этого, так как чувствовали, что это бессмысленно, а 25% посчитали денежную сумму под вопросом слишком маленькой.

53% тех, у кого были проблемы во время авиарейса, авиакомпании предложили помощь: еду и напитки, альтернативный рейс, денежную компенсацию, размещение, другую компенсацию и т.д. — не зависимо от того, подавал ли пассажир жалобу.

Среди тех, кто подавал жалобы из-за проблем во время рейса, 55% остались довольны тем, как их жалобу рассмотрели, но лишь 37% остались довольны тем, как транспортная фирма осведомила их о процедуре подачи жалобы.

Исследование проводилось с 19 февраля по 4 марта 2019 года. В нем приняли участие 27 973 граждан ЕС.

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