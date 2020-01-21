А вы знаете о правах пассажиров в ЕС? Более 70% не подают жалобы транспортным компаниям, хотя имеют на это полное право

По сравнению со средним показателем по ЕС эстоноземельцы намного больше осведомлены о правах пассажиров — 61% опрошенных знали, что действуют подобные права. В Эстонии в исследовании участвовали 1 011 человек. По всем показателям исследования эстоноземельцы впереди среднего по ЕС, кроме одного пункта — предоставления жалоб.

Права пассажиров устанавливаются на уровне ЕС, но их применяют оказывающие транспортные услуги предприятия, а их выполнение контролируют государственные учреждения.

Согласно исследованию, 32% ответивших, в том числе и те, кто не путешествовал за последний год, осведомлены о правах пассажиров. Но лишь 14% конкретно знают о своих правах при путешествии на самолете, 8% при путешествии на поезде, 5% — на автобусе и 3% на корабле. Среди тех, кто путешествовал за последний год, осведомленных больше — 43%.