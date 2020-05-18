Аас: границы Европы могут открыться в первой половине июня
Решения стран ЕС относительно открытия границ и более широкого возобновления перелетов могут быть сделаны в первой половине июня, считает министр экономики и коммуникаций Таави Аас. В ближайшее время может также снова открыться линия в Копенгаген.
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