Аас: границы Европы могут открыться в первой половине июня

"Я считаю, что самые большие изменения в политике стран – как снова начать пускать на свою территорию граждан стран ЕС – начнут происходить в первой половине июня", – сказал Аас в ответ на вопрос о том, когда может быть восстановлено авиасообщение между Эстонией и другими государствами.

Министр также объяснил, почему до недавних пор были разрешены перелеты белорусского перевозчика Belavia между Таллинном и Минском: "Эти перелеты использовались для возвращения на родину, граждане других стран в Эстонию не попадали", пишет rus.err.ee.