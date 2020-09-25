Аас: ограничения на прямые перелеты из Таллинна могут снять уже на следующей неделе

“Сейчас переговоры на этот счет продолжаются, но если смотреть на уровень заболевания коронавирусом в Эстонии, то понятно, что существующие сейчас запреты не имеют влияния”, — сказал Таави Аас.

“Но пока в правительстве нет единого мнения на этот счет, есть министры, которые придерживаются консервативного подхода. И все же я очень надеюсь, что на следующей неделе нам удастся договориться”, — добавил Таави Аас.

“Правда, я не думаю, что в результате отмены ограничений люди будут много летать — в Эстонии сейчас высокий коэффициент распространения коронавируса, по прибытии во многие страны нашим жителям придется сидеть в карантине. Я не думаю, что люди будут ездить в отпуска, чтобы сидеть 2 недели в гостинице. А ведь Эстония почти всеми странами Европы сейчас внесена в красный список”, — сказал член правительства.