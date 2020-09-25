25.09.2020, 13:29

Аас: ограничения на прямые перелеты из Таллинна могут снять уже на следующей неделе

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Аас: ограничения на прямые перелеты из Таллинна могут снять уже на следующей неделе
Foto: Andres Putting

Министр экономики и инфрастуктуры Таави Аас не исключил, что запрет на прямые перелеты из Таллинна в страны с высоким уровнем заражения коронавируса может быть снят уже на следующей неделе, сообщает rus.err.ee.

“Сейчас переговоры на этот счет продолжаются, но если смотреть на уровень заболевания коронавирусом в Эстонии, то понятно, что существующие сейчас запреты не имеют влияния”, — сказал Таави Аас.

“Но пока в правительстве нет единого мнения на этот счет, есть министры, которые придерживаются консервативного подхода. И все же я очень надеюсь, что на следующей неделе нам удастся договориться”, — добавил Таави Аас.

“Правда, я не думаю, что в результате отмены ограничений люди будут много летать — в Эстонии сейчас высокий коэффициент распространения коронавируса, по прибытии во многие страны нашим жителям придется сидеть в карантине. Я не думаю, что люди будут ездить в отпуска, чтобы сидеть 2 недели в гостинице. А ведь Эстония почти всеми странами Европы сейчас внесена в красный список”, — сказал член правительства.

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