30.12.2020, 15:02

"Аэрофлот" начал продажу билетов на линии Москва-Таллинн


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"Аэрофлот" начал продажу билетов на линии Москва-Таллинн
Foto: Andres Putting

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" планирует возобновить работу линии Москва-Таллинн-Москва с 28 марта.

На официальном сайте компании уже можно приобрети билеты, сообщает rus.err.ee.

По информации "Аэрофлота", полеты будут осуществляться дважды в день на каждом из направлений.

Авиасообщение между Москвой и Таллинном из-за коронавируса прервалось в марте 2020 года.

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