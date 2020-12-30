30.12.2020, 15:02
"Аэрофлот" начал продажу билетов на линии Москва-Таллинн
Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" планирует возобновить работу линии Москва-Таллинн-Москва с 28 марта.
Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" планирует возобновить работу линии Москва-Таллинн-Москва с 28 марта.
На официальном сайте компании уже можно приобрети билеты, сообщает rus.err.ee.
По информации "Аэрофлота", полеты будут осуществляться дважды в день на каждом из направлений.
Авиасообщение между Москвой и Таллинном из-за коронавируса прервалось в марте 2020 года.
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