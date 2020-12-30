"Аэрофлот" начал продажу билетов на линии Москва-Таллинн

На официальном сайте компании уже можно приобрети билеты, сообщает rus.err.ee.

По информации "Аэрофлота", полеты будут осуществляться дважды в день на каждом из направлений.

Авиасообщение между Москвой и Таллинном из-за коронавируса прервалось в марте 2020 года.