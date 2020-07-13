"Аэрофлот" намерен возобновить работу линии Таллинн-Москва с 1 августа

Соответствующие планы подтверждают и в Таллиннском аэропорту.

По информации Таллиннского аэропорта, в августе также ожидается открытие полетов в Стамбул и Брюссель, сообщает rus.err.ee.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, предприятие надеется, что в течение августа из Таллинна можно будут напрямую улететь в 30 городов. Это позволит предприятию приблизиться к докризисному уровню, когда из Таллинна можно было летать 15 авиакомпаниями в 36 аэропортов, а 28 маршрутов были круглогодичными.