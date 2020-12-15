“Аэрофлот” не пустит на борт пассажиров без маски

Пассажиры обязаны будут находиться в маске при посадке на борт и во время всего полета. Снимать ее можно только для замены или во время приема пищи, сообщает портал 34travel.me.

Те, кто не может носить маску по медицинским показаниям и другим причинам, также не будут допущены на рейс. Такие требования установил Роспотребнадзор для всех авиакомпаний.

Новые правила уже вступили в силу. Сколько они будут действовать, пока неизвестно.