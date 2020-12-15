15.12.2020, 10:30

“Аэрофлот” не пустит на борт пассажиров без маски


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“Аэрофлот” не пустит на борт пассажиров без маски
Photo by Gerrie van der Walt on Unsplash

Аэрофлот” меняет требования к пассажирам из-за сложно эпидемиологической ситуации. Теперь представители авиакомпании не будет пускать на борт тех, кто откажется быть в маске.

Пассажиры обязаны будут находиться в маске при посадке на борт и во время всего полета. Снимать ее можно только для замены или во время приема пищи, сообщает портал 34travel.me.

Те, кто не может носить маску по медицинским показаниям и другим причинам, также не будут допущены на рейс. Такие требования установил Роспотребнадзор для всех авиакомпаний.

Новые правила уже вступили в силу. Сколько они будут действовать, пока неизвестно.

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