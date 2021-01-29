“Аэрофлот” откладывает возобновление рейсов из Таллинна в Москву до 30 апреля

Данное решение принято в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением COVID-19, сообщает портал Atorus.

“Пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты и действующими правилами. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж “Аэрофлота” или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту их приобретения”, — сообщают представители авиакомпании.

В период с 28 марта по 30 апреля отменены международные рейсы в Австрию (Вена), Азербайджан (Баку), Армению (Ереван), Бельгию (Брюссель), Болгарию (София), Венгрию (Будапешт), Вьетнам (Ханой, Хошимин), Германию (Берлин, Гамбург, Ганновер, Дрезден, Дюссельдорф, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт), Гонконг, Грецию (Афины, Салоники), Данию (Копенгаген), Индонезию (Денпасар), Израиль (Тель-Авив), Индию (Мумбай), Иран (Тегеран), Ирландию (Дублин), Испанию (Мадрид, Малага, Аликанте, Барселона, Валенсия, Тенерифе), Италию (Рим, Милан, Римини, Венеция, Верона, Болонья), Казахстан (Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Костанай, Караганда, Шымкент), Кипр (Ларнаку), Киргизию (Бишкек, Ош), Китай (Пекин, Гуанчжоу), Кубу (Гавана), Латвию (Рига), Ливан (Бейрут), Литву (Вильнюс), Молдавию (Кишинев), Монголию (Улан-Батор), Нидерланды (Амстердам), Норвегию (Осло), Польшу (Варшава), Румынию (Бухарест), Португалию (Лиссабон), Словению (Любляна), США (Вашингтон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами), Таиланд (Бангкок, Пхукет), Узбекистан (Ташкент, Бухара, Самарканд), Францию (Марсель, Лион, Ницца, Париж), Хорватию (Загреб), Черногорию (Тиват), Чехию (Прага), Швецию (Стокгольм), Шри-Ланку (Коломбо) и Эстонию (Таллинн).