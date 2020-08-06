Аэрофлот планирует возобновить авиасообщение между Таллинном и Москвой с середины сентября

Сегодня российская авиакомпания Аэрофлот сняла с продажи билеты до сентября по 87 международным направлениям, в том числе в Таллинн, Ригу, Вильнюс и Хельсинки. Все рейсы, запланированные на август, отменяются. В расписании Аэрофлота первый рейс в столицу Эстонии назначен на 16 сентября.

ekraani kuvatõmmis, Aeroflot

ekraani kuvatõmmis, Aeroflot





Пассажирам, которые купили билеты на сайте компании, деньги вернут автоматически “в соответствии с формой оплаты”. Купившим билеты в офисах продаж “Аэрофлота” или в агентствах компания рекомендует обратиться по месту приобретения. Те, кто купил билеты до 1 мая с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер, напоминает “Аэрофлот”.

Решение принято “с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения”, говорится в сообщении авиакомпании.

Авиасообщение между Таллинном и Москвой было прервано в марте 2020. При отмене рейса Аэрофлот либо возвращает деньги пассажирам, либо предлагает перенести дату вылета, либо, что наиболее выгодно для перевозчиков, предлагают оформить ваучер на перевозку в будущем.