Аэрофлот приостанавливает полеты из Таллинна в Москву c 19 марта

— Салоники (Греция) с 16 марта по 30 апреля 2020 года,

— Барселону (Испания) с 21 марта по 30 апреля 2020 года,

— Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,

— Копенгаген (Дания) 17 марта и далее с 21 марта по 30 апреля 2020 года,

— Осло (Норвегия) с 18 марта по 30 апреля 2020 года,

— Кишинев (Молдавия) с 19 по 31 марта 2020 года,

— Вильнюс (Литва) в 19 по 30 марта 2020 года,

— Варшаву (Польша) с 15 по 27 марта 2020 года,

— Вену (Австрия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года,

Информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.

Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой вылета со дня введения ограничений до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор: