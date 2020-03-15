Аэрофлот приостанавливает полеты из Таллинна в Москву c 19 марта
Временно будут приостановлены полеты Аэрофлота на линии Таллинн-Москва с 19 марта по 30 апреля 2020 года
Временно будут приостановлены полеты Аэрофлота на линии Таллинн-Москва с 19 марта по 30 апреля 2020 года
Аэрофлот вносит дополнительные изменения в полетную программу из Москвы в пункты Европы
С 16 марта авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Амстердам (Нидерланды), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция), Ларнаку (Кипр).
Временно будут приостановлены полеты Аэрофлота в/из Москвы в:
— Таллинн (Эстония) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,
— Прагу (Чехия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года,
— Франкфурт, Мюнхен (Германия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,
— Салоники (Греция) с 16 марта по 30 апреля 2020 года,
— Барселону (Испания) с 21 марта по 30 апреля 2020 года,
— Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,
— Копенгаген (Дания) 17 марта и далее с 21 марта по 30 апреля 2020 года,
— Осло (Норвегия) с 18 марта по 30 апреля 2020 года,
— Кишинев (Молдавия) с 19 по 31 марта 2020 года,
— Вильнюс (Литва) в 19 по 30 марта 2020 года,
— Варшаву (Польша) с 15 по 27 марта 2020 года,
— Вену (Австрия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года,
Информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.
Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой вылета со дня введения ограничений до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:
— оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;
— однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;
— изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.
Информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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