17.04.2020, 10:15
“Аэрофлот” приостановил продажу билетов по маршруту Москва-Таллинн до августа(1)
Российская авиакомпания “Аэрофлот” остановила продажу билетов на международные рейсы до конца июля.
Российская авиакомпания “Аэрофлот” остановила продажу билетов на международные рейсы до конца июля.
Изменения касаются всех международных рейсов. На сайте авиаперевозчика нельзя, к примеру, купить билеты в Таллинн, Берлин, Барселону, Нью-Йорк, Париж, Стамбул или Ригу с вылетом до 1 августа.
Первый рейс из Москвы в Таллинн и обратно запланирован на 1 августа. Стоимость билетов начинается от 151 евро.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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