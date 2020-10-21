“Аэрофлот” разрешил опаздывающим на рейс по России бесплатно поменять билет
Авиакомпания “Аэрофлот” разрешила бесплатно менять билеты эконом-класса на рейсы по РФ, если пассажир обратился не позднее, чем через 30 минут после вылета самолета.
Авиакомпания “Аэрофлот” разрешила бесплатно менять билеты эконом-класса на рейсы по РФ, если пассажир обратился не позднее, чем через 30 минут после вылета самолета.
“Аэрофлот” отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям. Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметили в компании, внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета. Пассажир должен обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр “Аэрофлота” не позднее, чем через 30 минут после времени вылета, указанного в билете.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Жуткая находка обнаружена в мусорном баке: задержана мать
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Как сложилась судьба единственной дочери Михаила Горбачева
55-летняя женщина умерла во время любовных утех