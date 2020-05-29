"Аэрофлот" ввел "антивирусные" правила обслуживания пассажиров

Согласно сообщению компании, при посадке на рейс пассажирам будут мерить температуру. Те, у кого температура выше 37 градусов, на борт допускаться не будут. Перед входом в самолет пассажирам будет предлагаться обработка рук "безопасными жидкостями вирулицидного действия".

Пассажиры будут допускаться в самолет в защитных масках и перчатках, их использование обязательно в течение всего времени нахождения на борту, отмечает "Аэрофлот". При этом каждые три часа маску надо менять. При необходимости ее выдаст бортпроводник. При посадке и высадке с самолета пассажиры должны соблюдать дистанцию в 1,5-2 м.

Все время нахождения на борту верхняя одежда пассажира должна быть размещена на полке для ручной клади. Доставать ее во время полета "без уважительной причины и информирования бортпроводника не допускается".