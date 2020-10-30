30.10.2020, 11:40

Аэропорт Берлин-Тегель закрывается: airBaltic перенаправляет все рейсы из Таллинна в новый аэропорт


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Аэропорт Берлин-Тегель закрывается: airBaltic перенаправляет все рейсы из Таллинна в новый аэропорт
Scanpix, HANNIBAL HANSCHKE

Латвийская авиакомпания airBaltic с 11 ноября начнет полеты из Таллинна в новый аэропорт Берлин-Бранденбург. Последний вылет из Таллинна в берлинский аэропорт Тегель состоится 7 ноября.

airBaltic начала прямые рейсы из Риги в Берлин еще в 2002 году. Вначале авиакомпания выполняла полеты в берлинский аэропорт Темпельхоф, а позже в том же году перенесла деятельность в аэропорт Берлин-Тегель. В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Берлина в столицы всех трех стран Балтии.

Терминал 1 нового берлинского аэропорта Бранденбург официально будет открыт 31 октября, а регулярные рейсы из аэропорта Берлин-Тегель завершатся 7 ноября. Новый аэропорт назван в честь бывшего мэра Западного Берлина и канцлера ФРГ Вилли Брандта. Его пропускная способность составляет 43 миллиона пассажиров в год.

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