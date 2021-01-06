Аэропорт Мадрида признан самым комфортным в Европе. Рижский аэропорт занял 17 место, а Таллинн даже не вошел в рейтинг

Согласно проведенному исследованию, самым комфортным признан международный аэропорт Мадрид Барахас, услугами которого ежедневно пользуются около 160 000 пассажиров. Эксперты оценили развитую инфраструктуру мадридской воздушной гавани, доступность общественного транспорта, наличие более сотни магазинов, а также 54 баров и ресторанов. Однако мадридский аэропорт проигрывает своим конкурентам по таким критериям, как стоимость такси и пунктуальность вылетов.

Второе место в рейтинге занял международный аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Ни в одном другом европейском аэропорту нет такого выбора магазинов — их здесь 140!

На третьем месте оказался главный аэропорт Нидерландов — Амстердам Схипхол, один из самых загруженных в Европе. Согласно данным за 2020 год, 79% рейсов прибывают и отправляются вовремя. Это очень хороший показатель. Однако самым пунктуальным все же признан аэропорт в Копенгагене: там без каких-либо задержек прибывает 95,93% рейсов.