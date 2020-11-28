Аэропорту "Рига" придется выплатить авиакомпании Ryanair почти 1,6 млн евро

Согласно договору от 23 июля 2004 года, аэропорт "Рига" гарантировал авиакомпании Ryanair более низкие расходы по обслуживанию рейсов. Также было принято предложение о единой общей плате all-inclusive — 4,5 евро за вылетающего из аэропорта "Рига" пассажира.
Этот эксклюзивный договор был в силе и в 2012 году, когда аэропорт "Рига" ввел новый сбор на безопасность пассажиров. Авиакомпания Ryanair отказалась платить пошлину и заявила, что это нарушение заключенного ранее договора. Именно поэтому руководство Ryanair обратилось в международный арбитражный суд в Лондоне.
Представителям аэропорта не удалось убедить лондонский арбитражный суд в том, что договор был заключен по распоряжению прежнего министра сообщения Айнара Шлесерса. Именно Шлесерс предложил Ryanair включить единую плату в договор. Об этом свидетельствуют несколько приложенных к материалам дела писем из электронной переписки между Шлесерсом и руководством Ryanair в период с лета 2003 года по весну 2004-го. При этом из переписки видно, что руководство аэропорта "Рига" возражало против многих пунктов договора.
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