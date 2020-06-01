Аэропорты перестанут быть торговыми центрами, а между сидениями в самолетах могут установить перегородки. Как изменятся авиаперевозки из-за пандемии

Люди станут летать реже. Главным образом из-за того, что авиаперелеты станут гораздо дороже. Сервис с дешевыми билетами Dollar Flight Club предсказывает, что средняя цена на авиабилет к 2021 году упадет на 35%, но к 2025 году цены удвоятся.

Контактов с поверхностями станет меньше. Уже четыре американских аэропорта тестируют бесконтактную сдачу багажа: для этого нужно зарегистрировать багаж заранее, а на месте лишь подтвердить это QR-кодом. Аэропорты также могут начать использовать технологию распознавания лиц и голосовой контроль вместо старомодных терминалов регистрации, где к сенсорному экрану необходимо прикасаться пальцем. При этом, как отмечают в корпорации NEC, специализирующейся на технологиях распознавании лиц, система сможет работать, даже если пользователи будут носить маски. Новшества обещают не только уменьшить очереди, но и сократить время пребывания в аэропорту.