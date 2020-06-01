01.06.2020, 12:02

Аэропорты перестанут быть торговыми центрами, а между сидениями в самолетах могут установить перегородки. Как изменятся авиаперевозки из-за пандемии


EST
Аэропорты перестанут быть торговыми центрами, а между сидениями в самолетах могут установить перегородки. Как изменятся авиаперевозки из-за пандемии
Scanpix, REUTERS By-line:Albert Gea

В апреле многие авиакомпании полностью или частично отменили свои рейсы. С июня перелеты постепенно начинают восстанавливаться. Однако авиаперевозки уже не будут прежними. Пассажиры столкнутся с новыми правилами поведения, необычной планировкой салонов лайнеров и вряд ли уже смогут весело провести время в аэропортах, пишет “Медуза” со ссылкой на Recode.

Люди станут летать реже. Главным образом из-за того, что авиаперелеты станут гораздо дороже. Сервис с дешевыми билетами Dollar Flight Club предсказывает, что средняя цена на авиабилет к 2021 году упадет на 35%, но к 2025 году цены удвоятся.

Контактов с поверхностями станет меньше. Уже четыре американских аэропорта тестируют бесконтактную сдачу багажа: для этого нужно зарегистрировать багаж заранее, а на месте лишь подтвердить это QR-кодом. Аэропорты также могут начать использовать технологию распознавания лиц и голосовой контроль вместо старомодных терминалов регистрации, где к сенсорному экрану необходимо прикасаться пальцем. При этом, как отмечают в корпорации NEC, специализирующейся на технологиях распознавании лиц, система сможет работать, даже если пользователи будут носить маски. Новшества обещают не только уменьшить очереди, но и сократить время пребывания в аэропорту.

Самочувствие пассажиров будут контролировать. Скорее всего, в зоне досмотра будут измерять температуру (это делают уже сейчас). Однако, возможно, что только этим дело не ограничится — также будут измерять давление и пульс. При этом пассажиры смогут самостоятельно сообщать о состоянии своего здоровья, чтобы избежать очередей. Например, компания Clear объявила о разработке Health Pass (примерный перевод — паспорт здоровья), который позволит пользователям агрегировать данные о состоянии их здоровья (в том числе результаты последних анализов). По задумке люди, воспользовавшиеся этой услугой, смогут отсканировать QR-код в специальном киоске и избежать очередей.

Изменятся сами самолеты. Заблокированные кресла посередине, обязательное ношение масок, эконом-класс проходит на посадку вперед бизнес-класса (чтобы избежать очередей) — возможно, все это станет реальностью. Наверное, самое интересное — это дизайнерские решения, которые предлагают для салонов нового типа. Например, прозрачные пластмассовые щитки между сидениями и рядами в салоне. Некоторые авиакомпании могут изменить материалы, которые используются внутри самолета, говорит вице-президент по продуктам и послепродажному обслуживанию Collins Aerospace Interiors Грант Вест. Сейчас его команда изучает материалы, которые могут подавлять патогенные микроорганизмы, в том числе некоторые покрытия, предназначенные для одноразового использования.

Во время пандемии авиалинии ограничили или в некоторых случаях отменили питание и напитки на борту. Например, American Airlines прекратила продажу алкоголя в эконом-классе (хотя по-прежнему предлагает его в первом классе). Американская авиакомпания Delta из напитков теперь предоставляет только воду в бутылках.

Аэропорты перестанут быть центрами развлечений. В последние годы в аэропорты вкладывали миллиарды долларов — открывали магазины, рестораны и другие виды развлечений. В общем делали все, чтобы стимулировать пассажиров приезжать туда все раньше и раньше и тратить как можно больше денег. Из-за пандемии торговые площади на территории аэропортов станут исчезать.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
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