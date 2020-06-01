Аэропорты перестанут быть торговыми центрами, а между сидениями в самолетах могут установить перегородки. Как изменятся авиаперевозки из-за пандемии

Самочувствие пассажиров будут контролировать. Скорее всего, в зоне досмотра будут измерять температуру (это делают уже сейчас). Однако, возможно, что только этим дело не ограничится — также будут измерять давление и пульс. При этом пассажиры смогут самостоятельно сообщать о состоянии своего здоровья, чтобы избежать очередей. Например, компания Clear объявила о разработке Health Pass (примерный перевод — паспорт здоровья), который позволит пользователям агрегировать данные о состоянии их здоровья (в том числе результаты последних анализов). По задумке люди, воспользовавшиеся этой услугой, смогут отсканировать QR-код в специальном киоске и избежать очередей.
Изменятся сами самолеты. Заблокированные кресла посередине, обязательное ношение масок, эконом-класс проходит на посадку вперед бизнес-класса (чтобы избежать очередей) — возможно, все это станет реальностью. Наверное, самое интересное — это дизайнерские решения, которые предлагают для салонов нового типа. Например, прозрачные пластмассовые щитки между сидениями и рядами в салоне. Некоторые авиакомпании могут изменить материалы, которые используются внутри самолета, говорит вице-президент по продуктам и послепродажному обслуживанию Collins Aerospace Interiors Грант Вест. Сейчас его команда изучает материалы, которые могут подавлять патогенные микроорганизмы, в том числе некоторые покрытия, предназначенные для одноразового использования.
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