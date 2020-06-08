аirBaltic до начала июля планирует возобновить рейсы по популярным туристическим маршрутам
Авиакомпания airBaltic планирует с 6 июля возобновить прямые рейсы из Таллинна в популярную среди жителей Эстонии испанскую Малагу, пишет Ärileht.
Авиакомпания airBaltic планирует с 6 июля возобновить прямые рейсы из Таллинна в популярную среди жителей Эстонии испанскую Малагу, пишет Ärileht.
“Многие страны ЕС вновь открывают свои границы для туристов. Люди начинают опять путешествовать, и теперь, после долгого перерыва, когда авиасообщения не было, можно опять планировать отпуск. Учитывая этот тренд, мы возобновляем рейсы по нескольким популярным направлениям даже раньше, чем рассчитывали”, — сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
Поскольку безопасность и меры предосторожности являются приоритетом в авиакомпании, airBaltic учитывает сложившуюся ситуацию и делает все возможное, чтобы избежать распространения коронавируса. “Все наши пассажиры будут снабжены достаточным количеством масок и дезинфицирующих средств”, — подтвердил Мартин Гаусс.
В настоящее время airBaltic летает из Таллинна в Амстердам, Берлин, Копенгаген, Осло, Париж, Вену и Вильнюс.
С 15 июня авиакомпания возобновляет прямые рейсы из Риги в Дубровник, Риеку и Сплит в Хорватии, Барселону в Испании, Ниццу во Франции, Ларнаку на Кипре, Рим, Катанию и Милан в Италии.
airBaltic тесно сотрудничает с ответственными органами, следя за ситуацией, а также проявляет гибкость, чтобы в случае необходимости приспособить расписание полетов. Пассажирам перед полетом нужно проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах.
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