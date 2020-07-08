airBaltic летом 2021 года предложит 82 маршрута

В целом airBaltic летом следующего года предложит 82 маршрута, что на 21% больше по сравнению с этим годом. Кроме того, в летний сезон 2021 года airBaltic также увеличит частоту рейсов на многих популярных маршрутах, включая Барселону, Париж, Рим, Дублин и другие.

"До сих пор 2020 год был полон вызовов, и здоровье и безопасность наших пассажиров и сотрудников остаются для нас высшим приоритетом, однако мы продолжаем фокусироваться на расширении своей деятельности. Уже на год вперед мы объявили о планах нашей новой сети, и в сочетании с новыми видами билетов наши пассажиры с уверенностью могут бронировать билеты на более чем 80 маршрутов", - отмечает исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в различные деловые центры Европы и такие популярные места отдыха, как Дубровник, Риека и Сплит в Хорватии, Барселона в Испании, Ницца во Франции, Ларнака на Кипре, а также Рим, Катания и Милан в Италии.