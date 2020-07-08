airBaltic летом 2021 года предложит 82 маршрута
Латвийская авиакомпания airBaltic на этой неделе объявила о новой маршрутной сети в летний сезон 2021 года.
Латвийская авиакомпания airBaltic на этой неделе объявила о новой маршрутной сети в летний сезон 2021 года.
В целом airBaltic летом следующего года предложит 82 маршрута, что на 21% больше по сравнению с этим годом. Кроме того, в летний сезон 2021 года airBaltic также увеличит частоту рейсов на многих популярных маршрутах, включая Барселону, Париж, Рим, Дублин и другие.
"До сих пор 2020 год был полон вызовов, и здоровье и безопасность наших пассажиров и сотрудников остаются для нас высшим приоритетом, однако мы продолжаем фокусироваться на расширении своей деятельности. Уже на год вперед мы объявили о планах нашей новой сети, и в сочетании с новыми видами билетов наши пассажиры с уверенностью могут бронировать билеты на более чем 80 маршрутов", - отмечает исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в различные деловые центры Европы и такие популярные места отдыха, как Дубровник, Риека и Сплит в Хорватии, Барселона в Испании, Ницца во Франции, Ларнака на Кипре, а также Рим, Катания и Милан в Италии.
В ближайшие недели airBaltic начнет прямые рейсы из Риги в Биллунд (Дания), Рейкьявик (Исландия), Мадрид (Испания), Цюрих (Швейцария), Турку (Финляндия), Варшаву (Польша), Прагу (Чехия), Штутгарт (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лиепаю (Латвия).
airBaltic также предлагает ряд прямых рейсов из Таллинна и Вильнюса. К концу августа 2020 года airBaltic соединит Балтию 69 маршрутами.
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