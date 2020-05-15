airBaltic назвал даты возобновления рейсов из Таллинна

После получения всех необходимых разрешений airBaltic 18 мая начнет прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Копенгаген и Осло, а 25 мая — в Вильнюс. airBaltic готова возобновить полеты из международного аэропорта Рига, как только будет получено разрешение ответственных органов, сообщают в авиакомпании.
Здоровье и безопасность наших пассажиров, сотрудников и общества — превыше всего. Когда возобновим полеты, всем пассажирам мы обеспечим маски для лица и дезинфицирующие салфетки. Во время полетов мы будем следовать рекомендациям ответственных учреждений. Дополнительно к этому мы по-прежнему продолжаем разрабатывать точные инструкции по ряду других мер безопасности”, — сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс
Ранее стало известно, что правительство Литвы разрешило перевозчику возобновить полеты из Вильнюса. airBaltic надеется в ближайшее время возобновить полеты по маршрутам Вильнюс-Рига и Вильнюс-Таллинн.
Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений airBaltic прекратила все регулярные пассажирские полеты из стран Балтии 17 марта.
С 15 мая Латвия, Литва и Эстония открывают для своих жителей свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не прибыли из других стран.
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