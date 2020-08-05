airBaltic обещает во время полета оставлять свободное место рядом с каждым пассажиром. Но в реальности это правило не соблюдается

В субботу вечером житель Эстонии возвращался домой рейсом airBaltic Лондон-Таллинн. На странице авиакомпании написано, что при наличии свободных мест они постараются оставить рядом с каждым пассажиром свободное кресло. “Если на рейсе есть свободные места, мы стараемся оставить свободное место рядом с каждым пассажиром. Если свободных мест недостаточно, то сначала мы садим членов семьи и групп рядом друг с другом. Обратите внимание, что ваше место может быть изменено в последнюю минуту для соблюдения дистанции”, написано на сайте. Однако, по словам эстонского туриста, при посадке на его рейс об этом забыли, и несмотря на наличие в самолете свободных рядов, рядом с ним посадили абсолютно незнакомых людей.

Как заявляют работники отдела коммуникации airBaltic, безопасность пассажиров является для них главенствующим фактором. По их словам, для того, чтобы снизить потенциальные риски распространения вирусов, они ввели новые процедуры защиты здоровья в соответствии с рекомендациями Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).