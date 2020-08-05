05.08.2020, 09:15

airBaltic обещает во время полета оставлять свободное место рядом с каждым пассажиром. Но в реальности это правило не соблюдается


EST
airBaltic обещает во время полета оставлять свободное место рядом с каждым пассажиром. Но в реальности это правило не соблюдается
AirBaltic ja Norwegian stardivad 2.07.2020Foto: Andres Putting

На сайте авиакомпании аirBaltic написано, что на борту соблюдается дистанция между пассажирами, для чего каждое второе кресло оставляют свободным. Но на деле все совсем не так. Как рассказал житель Эстонии, воспользовавшийся услугами airBaltic в минувшую субботу, несмотря на большое количество свободных мест в самолете, на соседние с ним кресла посадили незнакомых людей, пишет Kasulik.

В субботу вечером житель Эстонии возвращался домой рейсом airBaltic Лондон-Таллинн. На странице авиакомпании написано, что при наличии свободных мест они постараются оставить рядом с каждым пассажиром свободное кресло. “Если на рейсе есть свободные места, мы стараемся оставить свободное место рядом с каждым пассажиром. Если свободных мест недостаточно, то сначала мы садим членов семьи и групп рядом друг с другом. Обратите внимание, что ваше место может быть изменено в последнюю минуту для соблюдения дистанции”, написано на сайте. Однако, по словам эстонского туриста, при посадке на его рейс об этом забыли, и несмотря на наличие в самолете свободных рядов, рядом с ним посадили абсолютно незнакомых людей.

Читайте также:

Как заявляют работники отдела коммуникации airBaltic, безопасность пассажиров является для них главенствующим фактором. По их словам, для того, чтобы снизить потенциальные риски распространения вирусов, они ввели новые процедуры защиты здоровья в соответствии с рекомендациями Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Если в самолете менее 89 пассажиров, то свободным оставляют кресло в центре каждого ряда. “Хотим подчеркнуть, что ни одна организация не давала именно такой рекомендации, но airBaltic будет оставлять центральное место в каждом ряду свободным как можно дольше для безопасности и удобства пассажиров”, — сказали в отделе коммуникации авиакомпании.

О дополнительных мерах безопасности во время полетов airBaltic можно прочитать ЗДЕСЬ.

Читайте также: