13.05.2020, 07:00

airBaltic планировал с сегодняшнего дня восстановить полеты по 14 направлениям. Но самолеты по-прежнему не взлетают


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airBaltic планировал с сегодняшнего дня восстановить полеты по 14 направлениям. Но самолеты по-прежнему не взлетают
Foto: Andres Putting

По заявлениям руководства авиакомпании, сделанным еще в конце апреля — начале мая, уже сегодня, 13 мая, должен был состояться первый рейс из Таллинна в Вильнюс. Однако вылет не состоится, а дата возобновления полетов вновь остается под большим вопросом, пишет Ärileht.

В конце апреля руководство airBaltic официально объявило, что с 13 мая восстанавливает полеты по 14 направлениям. 22 апреля пресс-секретарь авиакомпании Алисе Бриде подтвердила, что airBaltic планирует восстановить прямые рейсы из Таллинна уже в середине мая. Изначально предполагалось, что большинство рейсов будут проходить с пересадкой в Риге, и только потом в график полетов добавятся прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Париж, Лондон, Осло и Берлин. Однако это громкое объявление оказалось преждевременным и чересчур оптимистичным.

Как сообщила вчера пресс-секретарь airBaltic Алисе Бриде, продажа билетов на рейсы авиакомпании на данный момент приостановлены до 9 июня.

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Заявление airBaltic о возобновлении полетов с середины мая с самого начало вызвало много сомнений. Во-первых, на тот момент (конец апреля) еще никто не знал, продлят чрезвычайное положение или нет, откроют ли границы и разрешат ли авиарейсы. Кроме того, во многих европейских странах действует правило соблюдения 14-дневного карантина по приезде.

Всем, кто успел за это время приобрести билеты и чьи рейсы автоматически отменяются, авиакомпания советует бесплатно поменять дату вылета или же оформить заявление о возврате средств на банковский счет или в виде подарочной карточки (в этом случае к подарочной карточке будут добавлены 20 евро за каждый забронированный рейс).

На вопрос, не являются ли такие действия мошеннической схемой, глава Департамента защиты прав потребителей Латвии ответил отрицательно. По его словам, на момент заявления airBaltic о восстановлении полетов было известно, что чрезвычайное положение в Латвии продлится до 12 мая, и никто не знал, что будет дальше.

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