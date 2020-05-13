airBaltic планировал с сегодняшнего дня восстановить полеты по 14 направлениям. Но самолеты по-прежнему не взлетают

В конце апреля руководство airBaltic официально объявило, что с 13 мая восстанавливает полеты по 14 направлениям. 22 апреля пресс-секретарь авиакомпании Алисе Бриде подтвердила, что airBaltic планирует восстановить прямые рейсы из Таллинна уже в середине мая. Изначально предполагалось, что большинство рейсов будут проходить с пересадкой в Риге, и только потом в график полетов добавятся прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Париж, Лондон, Осло и Берлин. Однако это громкое объявление оказалось преждевременным и чересчур оптимистичным.

Как сообщила вчера пресс-секретарь airBaltic Алисе Бриде, продажа билетов на рейсы авиакомпании на данный момент приостановлены до 9 июня.

Заявление airBaltic о возобновлении полетов с середины мая с самого начало вызвало много сомнений. Во-первых, на тот момент (конец апреля) еще никто не знал, продлят чрезвычайное положение или нет, откроют ли границы и разрешат ли авиарейсы. Кроме того, во многих европейских странах действует правило соблюдения 14-дневного карантина по приезде.