airBaltic предлагает новое направление для лыжного отдыха в Финляндии

Полеты будут выполняться один раз в неделю на самолете Airbus A220-300. Время полета до Киттили составит 1 час 55 минут. Стоимость билета до Киттили — начиная с 79 евро.

В авиакомпании также отмечают, что airBaltic тесно сотрудничает с ответственными органами, следя за ситуацией, а также проявляет гибкость, чтобы в случае необходимости приспособить расписание полетов. Пассажирам перед полетом следует проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда следует убедиться в том, что вы ознакомились с новейшей информацией.

Безопасность и здоровье пассажиров являются нашими приоритетами. Мы ввели строгие меры безопасности, а также организуем наши полеты, следуя рекомендациям ответственных органов. Всем пассажирам airBaltic во время полетов бесплатно обеспечивается основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки.