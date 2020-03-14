airBaltic с 17 марта временно отменяет все запланированные рейсы

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс говорит: “Безопасность и здоровье наших пассажиров, сотрудников и общества — превыше всего!”.

“airBaltic интенсивно работает, чтобы предоставить помощь всем пассажирам, на которых повлияли эти изменения. Учитывая количество необходимых перерегистраций, мы просим наших клиентов понять, что мы делаем все возможное, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией”, — добавляет Мартин Гаусс.

Со всеми пассажирами, которых затронули эти изменения, airBaltic свяжется посредством электронной почты.

Служба поддержки клиентов airBaltic продолжает получать повышенное количество звонков и сообщений, поэтому мы рекомендуем обращаться в airBaltic только в том случае, если ваш полет был запланирован на ближайшие дни. Это позволит тем, чей рейс был запланирован на ближайшее время, и кто нуждается в нашем внимании больше всего, связаться с airBaltic первыми. С актуальной информацией о путешествиях можно ознакомиться на сайте компании.