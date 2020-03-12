airBaltic сократит 350 сотрудников из-за пандемии коронавируса

Из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, авиакомпания airBaltic временно сократит еще 100 сотрудников. Общее число сокращений составит 350 человек, сообщили порталу DELFI в авиакомпании.
Авиакомпания будет искать возможности добровольных сокращений, предложит неоплачиваемые отпуска, не будет продлевать испытательные сроки или же ликвидирует рабочие места”, — указала представитель airBaltic Алисе Бриеде.
В свою очередь, исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс сообщил, у airBaltic в этой ситуации нет других возможностей, кроме как, “в этой чрезвычайной ситуации предпринять чрезвычайные меры, чтобы наша компания могла восстановиться, когда этот глобальный кризис закончится”.
На сайте airBaltic сообщается, что в авиакомпании работают 1600 человек.
В целом авиакомпания отменила 580 рейсов с 9 марта по 31 мая. Временно отменены все рейсы в Италию и Израиль.
Как уже сообщалось, пандемия коронавируса COVID-19 затронула 114 стран. В Латвии были зафиксированы 16 заболевших, более 200 человек находятся на карантине. Авиакомпании по всему миру сокращают число рейсов.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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