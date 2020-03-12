airBaltic сократит 350 сотрудников из-за пандемии коронавируса

Авиакомпания будет искать возможности добровольных сокращений, предложит неоплачиваемые отпуска, не будет продлевать испытательные сроки или же ликвидирует рабочие места”, — указала представитель airBaltic Алисе Бриеде.

В свою очередь, исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс сообщил, у airBaltic в этой ситуации нет других возможностей, кроме как, “в этой чрезвычайной ситуации предпринять чрезвычайные меры, чтобы наша компания могла восстановиться, когда этот глобальный кризис закончится”.

На сайте airBaltic сообщается, что в авиакомпании работают 1600 человек.

В целом авиакомпания отменила 580 рейсов с 9 марта по 31 мая. Временно отменены все рейсы в Италию и Израиль.

Как уже сообщалось, пандемия коронавируса COVID-19 затронула 114 стран. В Латвии были зафиксированы 16 заболевших, более 200 человек находятся на карантине. Авиакомпании по всему миру сокращают число рейсов.