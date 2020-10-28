аirBaltic в зимний сезон будет обслуживать девять маршрутов из Таллинна

В течение зимнего сезона аirBaltic будет обеспечивать сообщение Таллинна с Амстердамом, Берлином, Брюсселем, Копенгагеном, Лондоном, Осло, Ригой, Зальцбургом и Стокгольмом, а с пересадкой в Риге можно будет воспользоваться еще приблизительно 40 маршрутами.

Как подчеркивает аirBaltic, всех пассажиров на рейсах будут снабжать комплектами из дезинфицирующей салфетки и защитной маски.