28.10.2020, 07:01
аirBaltic в зимний сезон будет обслуживать девять маршрутов из Таллинна
С этой недели авиакомпания аirBaltic перешла на зимний график работы, в рамках которого планирует обслуживать прямые авиарейсы из Таллинна по девяти маршрутам.
С этой недели авиакомпания аirBaltic перешла на зимний график работы, в рамках которого планирует обслуживать прямые авиарейсы из Таллинна по девяти маршрутам.
В течение зимнего сезона аirBaltic будет обеспечивать сообщение Таллинна с Амстердамом, Берлином, Брюсселем, Копенгагеном, Лондоном, Осло, Ригой, Зальцбургом и Стокгольмом, а с пересадкой в Риге можно будет воспользоваться еще приблизительно 40 маршрутами.
Как подчеркивает аirBaltic, всех пассажиров на рейсах будут снабжать комплектами из дезинфицирующей салфетки и защитной маски.
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