airBaltic восстанавливает прямые рейсы между Таллинном и Копенгагеном
Начиная со 2 сентября авиакомпания airBaltic планирует восстановить полеты между Таллинном и столицей Дании.
Начиная со 2 сентября авиакомпания airBaltic планирует восстановить полеты между Таллинном и столицей Дании.
“Мы готовы предложить новые прямые рейсы из всех трех балтийских столиц. Соблюдая все ограничения по предотвращению распространения коронавируса, мы ввели ряд дополнительных мер безопасности в нашей работе. Мы продолжим адаптировать нашу маршрутную сеть полетов к сегодняшним меняющимся условиям и с радостью возобновим рейсы между Таллинном и Копенгагеном”, — сказал глава авиакомпании Мартин Гаусс.
На данный момент airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги, Таллинна и Вильнюса по нескольким популярным направлениям в Европе. Полный список рейсов можно найти на сайте www.airbaltic.com.
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