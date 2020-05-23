airBaltic возобновит пассажирские рейсы из Риги в четыре европейских города

airBaltic с 25 мая 2020 года возобновит прямые рейсы из Риги в Амстердам, с 1 июня — в Гамбург, с 8 июня — в Вену, а с 9 июня — в Дюссельдорф.

18 мая airBaltic возобновила полеты из Риги в Таллинн и Вильнюс. Авиакомпания ежедневно выполняет спецрейсы во Франкфурт и Осло. Дополнительно к этому airBaltic возобновляет рейсы из Риги в Хельсинки, Мюнхен и Берлин.

“Мы предлагаем лучшее авиасообщение со странами Балтии. До 9 июня мы соединим Балтию более чем с десятью пунктами назначения в Европе”, — отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Пассажирам перед полетом настоятельно рекомендуется проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому пассажирам следует убедиться, что они ознакомились с новейшей информацией.