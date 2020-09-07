airBaltic возобновляет девять маршрутов из Риги

С понедельника airBaltic возобновляет рейсы из Риги в Амстердам, Брюссель, Дублин, Гетеборг, Лиссабон, Прагу, Рейкьявик, Вену и Цюрих.

“Мы рады решению правительства Латвии смягчить ранее установленные ограничения на поездки, сохраняя при этом безопасность и здоровье населения в качестве приоритета. Это дает нам возможность выполнять дополнительные полеты по маршрутам, которые важны для обеспечения авиасообщения Латвии и стран Балтии”, — сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.