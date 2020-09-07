airBaltic возобновляет девять маршрутов из Риги

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в понедельник, 7 сентября, возобновляет полеты из Риги в девять дополнительных пунктов назначения. В общей сложности airBaltic сейчас соединяет Ригу с 35 направлениями по всей Европе.
С понедельника airBaltic возобновляет рейсы из Риги в Амстердам, Брюссель, Дублин, Гетеборг, Лиссабон, Прагу, Рейкьявик, Вену и Цюрих.
“Мы рады решению правительства Латвии смягчить ранее установленные ограничения на поездки, сохраняя при этом безопасность и здоровье населения в качестве приоритета. Это дает нам возможность выполнять дополнительные полеты по маршрутам, которые важны для обеспечения авиасообщения Латвии и стран Балтии”, — сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
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