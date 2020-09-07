airBaltic возобновляет девять маршрутов из Риги
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в понедельник, 7 сентября, возобновляет полеты из Риги в девять дополнительных пунктов назначения. В общей сложности airBaltic сейчас соединяет Ригу с 35 направлениями по всей Европе.
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